В Почепском районе при столкновении двух иномарок пострадали четыре человека

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Почепском районе столкнулись "Рего Логан" и "Ниссан Микра". ДТП произошло в воскресенье, 29 мая, на 52-м километре дороги Брянск-Новозыбков, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

25-летний водитель "Рено" ехал со стороны Почепа в сторону Брянска. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ниссаном". За рулем второй иномарки была 43-летняя женщина.

Водитель "Рено" получил травму головы и сотрясение мозга. 19-летняя пассажирка в той же машине - сотрясение мозга, перелом брюшной стенки.

У автомобилистки за рулем "Ниссан" диагностировали ушибы и ссадины бедра, перелом ноги. Во второй иномарке пострадала 11-летняя девочка. У нее диагностировали сотрясение мозга, ушиб грудной клетки.

Всех пострадавших отпустили домой, назначив лечение.