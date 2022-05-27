Брянские полицейские предупредили о новой уловке мошенников

Брянские полицейские предупредили о новой уловке телефонных мошенников. Они представляются сотовым оператором. И сообщают, что действие сим-карты абонента скоро истекает. И предлагают заменить ее, не выходя из дома.

Абонентам направляют коды, просят их активировать. Таким образом мошенники получают доступ к банковским картам. После этого списывают деньги с них.

- В случае, если собеседник представляется сотрудником сотовой компании – попробуйте уточнить его данные и прервите разговор, - советуют в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - После чего позвоните либо посетите ближайший офис соответствующей мобильной сети для уточнения необходимых подробностей.