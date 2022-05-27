Фото: ОНФ, Брянская область.

В Брянске не будут сносить заброшенный трехэтажный дом у цирка. Несколько лет назад его признали аварийным, и жильцов расселили. В здании то и дело случались пожары. Прокуратура потребовала от администрации ограничить доступ в него.

Дом был построен в 1938 году. Его планировали снести в декабре 2020-го. Но передумали.

- Жилые помещения дома №38 на улице Арсенальской перевели в нежилые, - сообщают "Брянские известия". - А сам дом включен в план приватизации на 2022 год.