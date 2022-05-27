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Общество27 мая 2022 8:23

Брянской области выделили 1,5 млрд рублей на дороги из-за спецоперации на Украине

Планируется привести в порядок 140 километров
Марина АНТОНОВА

Брянской области выделили дополнительные 1,5 миллиарда рублей на дорожное строительство из-за спецоперации на Украине. Об этом рассказал губернатор на заседании Марату Хуснуллину.

- Все разработано, - отметил Алексакндр Богомаз. - 10 июня мы приступаем к работе. Документация есть, торги проводим, проблем не будет. У нас на 1,5 млрд рублей получается примерно 140 км дорог, 11 млн за 1 км.

Чтобы выполнить все запланированные работы, необходимо привлечь строителей из соседних регионов. В Брянской области на этих объектах будут работать белорусы.