Сбивший пенсионерку брянец довез ее до дома и скрылся

В Бежицком районе Брянска 23 февраля около 15. 40 во дворе дома №40 по улице Ново-Советской иномарка сбила пенсионерку. По предварительной версии, это был автомобиль «Дэу Нексия». При движении задним ходом его водитель сбил 64-летнюю женщину.

Получившего тяжелые травмы пешехода он довез до дома и скрылся. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места происшествия».

- Сотрудники полиции установили причастность к ДТП 33-летнего жителя Брянска, - говорят в полиции. - Сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.

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