Брянск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 марта 2022 13:30

В брянском приюте для бездомных собак за год спасли 450 животных

74 четвероногих жителя обрели новых хозяев
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В брянском приюте для бездомных собак за год спасли 450 животных. Ровно год назад, 1 марта, в Брянске открыли участок временного содержания безнадзорных животных. Он находится на территории площадью 1,5 гектара по улице Почтовой, 2-а в Бежицком районе. Сейчас в приюте работают 10 человек. Об этом сообщают в мэрии.

Из 450 бездомных четвероногих 74 обрели новых хозяев. Сейчас в приюте в 32 вольерах находятся 70 собак.

- Бригады по отлову собак действуют в каждом районе Брянска, - говорят в мэрии. - Участок по содержанию собак не принимает животных напрямую от жителей. Для этого нужно оставить заявку на отлов по телефону 41–28–70, обратившись в Дорожное управление города Брянска.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»