Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В брянском приюте для бездомных собак за год спасли 450 животных. Ровно год назад, 1 марта, в Брянске открыли участок временного содержания безнадзорных животных. Он находится на территории площадью 1,5 гектара по улице Почтовой, 2-а в Бежицком районе. Сейчас в приюте работают 10 человек. Об этом сообщают в мэрии.

Из 450 бездомных четвероногих 74 обрели новых хозяев. Сейчас в приюте в 32 вольерах находятся 70 собак.

- Бригады по отлову собак действуют в каждом районе Брянска, - говорят в мэрии. - Участок по содержанию собак не принимает животных напрямую от жителей. Для этого нужно оставить заявку на отлов по телефону 41–28–70, обратившись в Дорожное управление города Брянска.

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