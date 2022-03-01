Брянскую фирму наказали за допуск водителей к работе без медосмотров. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Во время проверки установили, что организация не организовывала предрейсовые медосмотры работников, осуществляющих эксплуатацию автомобилей в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Также выявили случаи выезда водителей без отметки о медицинском осмотре в путевых листах.

- Внесли представление и завели два административных дела, – говорят в надзорном ведомстве. - Юридическое лицо признали виновным в совершении административных правонарушений с назначением наказания в виде административных штрафов в размере 111 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно.

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