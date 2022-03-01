В Брянске осудили водителя, сбившего на парковке пенсионерку. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что утром 17 ноября 2021 года 50-летний мужчина на автомобильной парковке возле дома №7 по переулку Московскому на своей машине, выезжая задним ходом, сбил 84-летнюю женщину. Потерпевшая получила травмы и попала в больницу.

После прохождения лечения она ходатайствовала в суде о прекращении уголовного дела на водителя. Так как стороны примирились, виновный загладил причиненный вред.

- Однако, с учетом того, что данный автомобилист неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение безопасности дорожного движения, назначил виновному наказание в виде одного года ограничения свободы, а также на один год лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - говорят в надзорном ведомстве. - Приговор не вступил в законную силу.

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