В брянском поселке Красный Рог на ночном пожаре погибла 92-летняя женщина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Выгоничском районе во время пожара в жилом доме на станции Красный Рог погибла 92-летняя женщина. Сигнал о возгорании на улице Лесной на пульт оперативного дежурного МЧС поступил во вторник, 1 марта.

К месту ЧП выезжали две пожарные машины, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Выяснили, что горит деревянный жилой дом площадью пять на пять метров.

Пламя потушили полностью в 5.35. Постройка полностью уничтожена огнем. При разборе завалов нашли тело погибшей хозяйки. Причину пожара установят эксперты.

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