В Брянске за неделю поймали 29 безмасочников. Межведомственная комиссия с 21 по 27 февраля обследовала магазины, кафе, салоны красоты, торговые центры. Всего обошли 275 объектов, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На нарушителей составили протоколы. 12 административных документов – на продавцов и 17 – на покупателей.

В минувшие выходные, 26 и 27 февраля, обследовали 63 предприятия торговли. Выявили семь нарушителей масочного режима. На них также составили протоколы: пять – на продавцов и два – на покупателей.

Напомним, с 25 февраля в регионе сняли часть коронавирусных ограничений.

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