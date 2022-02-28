В Брянской области осудят наркосбытчика из Самары

В Брянской области перед судом предстанет 32-летний житель Самарской области. Его задержали при попытке доставить в Москву крупную партию наркотиков. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
По версии следствия, в сентябре 2021 года мужчина в Трубчевском районе получил от участника банды крупную партию синтетического наркотического вещества. Ее тот должен был привезти в Москву, а там сбыть с помощью «закладок».
Но задуманное довести до конца не удалось. Злоумышленника задержали сотрудники регионального управления ФСБ России. У него изъяли почти два килограмма наркотиков.
- Уголовное дело по существу рассмотрит Трубчевский районный суд, - говорят в надзорном ведомстве. - Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Расследование по делу проводил следственный отдел УФСБ России по Брянской области.
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