В Брянской области осудят наркосбытчика из Самары

В Брянской области перед судом предстанет 32-летний житель Самарской области. Его задержали при попытке доставить в Москву крупную партию наркотиков. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в сентябре 2021 года мужчина в Трубчевском районе получил от участника банды крупную партию синтетического наркотического вещества. Ее тот должен был привезти в Москву, а там сбыть с помощью «закладок».

Но задуманное довести до конца не удалось. Злоумышленника задержали сотрудники регионального управления ФСБ России. У него изъяли почти два килограмма наркотиков.

- Уголовное дело по существу рассмотрит Трубчевский районный суд, - говорят в надзорном ведомстве. - Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Расследование по делу проводил следственный отдел УФСБ России по Брянской области.

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