В брянском Почепе в пьяной ссоре мужчина палкой насмерть забил знакомого

В брянском Почепе в пьяной ссоре местный житель палкой насмерть забил знакомого. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 10 сентября прошлого года он выпивал вместе со своим знакомым. Между приятелями вспыхнула ссора. В гневе виновный схватил деревянную палку и 41 раз ударил его по голове, телу и другим частям тела. От полученных травм потерпевший скончался.

- Суд приговорил виновного к девяти голам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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