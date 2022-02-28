Пьяный брянец избивал своего сына и угрожал убийством жене

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Жителя брянского Почепа обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию своего сына и причинении ему физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, а также в угрозе убийством своей супруге и причинении вреда ее здоровью. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что с ноября прошлого года по январь 2022 года пьяный 34-летний мужчина находился у себя дома по улице Леси Украинки вместе со своим малолетним сыном. Воспитанием ребенка он не занимался, без причины оскорблял и бил его.

Кроме того, вечером 9 января 2022 года пьяный мужчина в своем доме во время ссоры с женой пригрозил ей убийством. При этом он схватил ножи в обе руки и замахнулся на женщину. А затем ударил ее ножом в бедро.

- В ходе расследования установлены все обстоятельства произошедшего, - говорят в Следственном Комитете. - Следователями собраны достаточные доказательства для предъявления мужчине обвинений во всех совершенных преступлениях, а также передаче уголовного дела прокурору для изучения и решения вопроса о направлении его в суд.

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