В брянских Клинцах директор колледжа ответит перед судом за мошенничество

В брянских Клинцах директора колледжа будут судить за мошенничество с использованием служебного положения. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с февраля по декабрь 2019 года он дал указание сотруднице образовательного учреждения подготовить фиктивные договоры на оказание услуг по выполнению ремонтных работ в колледже. Сотрудница, боясь увольнения, составила и предоставила руководителю пять фиктивных трудовых договоров, в том числе и на саму себя. Он подписал договоры и через подчиненных сотрудников попросил обналичить деньги за якобы выполненные работы, поступившие на счета фиктивно трудоустроенных людей, и передать ему. Общая сумма ущерба, причиненного колледжу и департаменту образования и науки Брянской области, превысила 80 тысяч рублей.

- Уголовное дело рассмотрят в Клинцовском городском суде, - говорят в надзорном ведомстве.

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