Брянцу грозит до пяти лет лишения свободы за смертельное ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Автоавария произошла в Новозыбкове 1 сентября прошлого года около 10.07 возле дома №96 по улице Красной.

Во время расследования установили, что 61-летний водитель грузовика сбил 82-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

- Водителю предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - говорят в полиции. - В настоящее время расследование завершено. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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