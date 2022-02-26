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Общество26 февраля 2022 14:23

Секретарем брянского отделения партии «Единая Россия» вновь избрали Александра Богомаза

Его кандидатуру поддержали большинством голосов
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: "Брянская губерния".

Фото: "Брянская губерния".

Брянского губернатора Александра Богомаза вновь избрали секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщает телеканал «Брянская губерния».

В субботу, 26 февраля, во Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина состоялась отчетно-выборная конференция брянского отделения партии.

Кандидатуру Александра Богомаза поддержали абсолютным большинством голосов.

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