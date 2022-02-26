Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске задержали нетрезвого водителя маршрутки. Автомобиль «Форд Транзит» автоинспекторы остановили на проспекте Московском 25 февраля. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Полицейские усомнились в трезвости водителя. Предложили «дунуть в трубочку». Но тот отказался пройти медицинское освидетельствование. На мужчину составили административный протокол. Ему грозит арест до 15 суток.

На момент остановки маршрутки в салоне находились четыре пассажира. Водителя и раньше замечали в пьяной езде.

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