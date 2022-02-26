У брянцев Росгвардейцы изъяли пять «стволов»

Брянские Росгвардейцы изъяли пять единиц гражданского оружия. Три «ствола» сдали добровольно. В регионе провели профилактическое мероприятие "Оружие". Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Росгвардейцы провели больше 100 проверок. Они прошли в Дятьковском районе, а также в Фокино и Сельцо.

- Операция проводилась с целью выявления и пресечения нарушений правил хранения и ношения гражданского оружия, - сказали в Управлении Росгвардии по Брянской области.

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