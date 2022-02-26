В Брянске для эвакуированных их Донбасса и Луганска граждан с коронавирусом подготовили обсервационное отделение на 40 коек

В Брянске для эвакуированных граждан из Донбасса и Луганска с признаками коронавируса подготовили обсервационное отделение на 40 коек. Оно находится на базе городской больницы №4. Об этом 25 февраля сообщили во время заседания регионального оперативного штаба.

По стоянию на 25 февраля, в коронавирусных госпиталях лечатся 1569 человек. Из них 29 – дети. 11 пациентов находятся в реанимации, 54- на ИВЛ. Амбулаторно лечатся 8652 пациента, в том числе 743 ребенка. А 10-11 февраля это число составило 13949 взрослых и 2107 детей.

По данным оперштаба на 26 февраля. в регионе коронавирусом за сутки заболели 1213 человек. При этом 45 пациентов госпитализировали. Умерли от коронавирусной инфекции 10 брянцев.

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