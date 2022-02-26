В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 1213 человек. При этом госпитализировали 45 пациентов, сообщают 26 февраля в региональном оперативном штабе.

За 24 часа с коронавирусом справились 1086 человек. Скончались 10 пациентов.Всего опасная инфекция унесла жизни 3461 человека. Медики провели 3873 исследования на выявление инфекции.

Всего с начала пандемии в регионе ковид-19 подтвердили у 141083 брянцев. Из них 129 иногородних пациентов. Выздоровел 116181 человек. Общее число ПЦР-тестов составляет 1547658.

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