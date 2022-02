Совместное заявление о поддержке граждан

Уважаемые клиенты!

Конкуренция — залог максимально выгодного предложения для клиента. Все эти годы мы, банковское сообщество, выстраивали конкурентный рынок, предоставляя жителям нашей страны эффективные, надёжные и экономически выгодные продукты и сервисы. Мы — сильные соперники, и сегодня мы солидарны друг с другом.

Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» обеспечивают бесперебойную работу всего финансового рынка. Для нас очень важно, чтобы миллионы российских семей, вне зависимости от обслуживающего их банка, чувствовали сегодня и всегда уверенность в завтрашнем дне, зная, что их средства в безопасности.

Вчера многие клиенты прочитали новости о включении крупнейших российских банков в санкционные списки и были обеспокоены. Мы считаем важным обратить внимание, что каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает всё необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно. Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях. В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы.

В кризисные моменты высока вероятность необдуманных действий. Поэтому пусть источником информации для принятия решений в эти дни станут только официальные интернет-площадки банков, наши горячие линии и сотрудники в отделениях.

Ответы на вопросы клиентов от Сбербанка:

https://www.sberbank.ru/ru/person/help/faq2502

Ответы на вопросы клиентов от ВТБ:

https://www.vtb.ru/product/otvety/aktualnye-voprosy/

Ответы на вопросы клиентов от Альфа-Банка:

https://alfabank.ru/help/faq/all

Ответы на вопросы клиентов от банка «Открытие»:

https://www.open.ru/qa

Оперативная информация от Центрального банка Российской Федерации:

https://www.cbr.ru/

С уважением,

Сектор маркетинга

Брянского отделения

ПАО Сбербанк

