В Брянске в ДТП на проспекте Московском пострадала 59-летняя пассажирка. Автоавария произошла 25 февраля около 11 часов утра, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля «Пежо» ехал со стороны улицы Шолохова в сторону улицы Менжинского. Он врезался в остановившийся перед ним в попутном направлении на запрещающий сигнал светофора «Фиат». Им управлял 53-летний мужчина.

- В ДТП 59-летняя пассажирка автомобиля «Пежо» ушибла левую ногу, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщине назначили лечение и отпустили домой.

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