В Брянской области осудили создателя экстремистского сообщества

В Брянской области осудили создатели экстремистского сообщества. Приговор ему вынесли в Трубчевском районном суде в феврале, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. Мужчине назначили штраф.

В суде установили, что обвиняемый использовал идеологию нетерпимости к существующей в России власти и пропогандировал установление нацистского строя. Он связывался с другими жителями нашего региона и Пермского края. И был администратором сообществ в социальных сетях.

- В сети он размещал националистические тексты, изображения и видеоролики, внесенные в список экстремистских материалов Министерства юстиции Российской Федерации, - говорят в УФСБ. - А также оставлял комментарии, в которых содержались призывы к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному признаку.

Приговор виновному уже всутпил в законную силу.