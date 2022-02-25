В Трубчевске двух полицейских осудили за то, что подбросили наркотики

В Трубчевске двух полицейских осудили за превышение должностных полномочий и незаконный оборот наркотиков. Одного из них осудили на шесть лет лишения свободы, другого - на 6,5 лет. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. Осужденным запретили занимать должности в органах внутренних дел на два года.

В суде установили, что в 2019 году двое сотрудников отдела полиции решишли сфабриковать уголовное дело в отношении уже судимого мужчины. Они применяли физическое и психологическое насилие. И убедили его признаться в хранении наркотиков. Трубчевский районный суд осудил обвиняемого. Правда, потом приговор отменила апелляционная инстанция.

Приговор полицейским пока не вступил в законную силу.