Брянские энергетики перешли на режим повышенной готовности

В Брянской области работники электросетевых организаций 24 февраля перешли на работу в режиме повышенной готовности. Такое решение приняли на заседании Штаба.

Приостановили все плановые работы. На дежурство вышли мобильные аварийно-восстановительные бригады. Сотрудники постоянно мониторят обстановку в регионе и связываются с региональным ГУ МЧС, органами муниципальной власти.

- Энергетикам постоянно приходится сталкиваться с нештатными ситуациями, - сказал руководитель электросетевой компании в Центральной Рсосии и Приволжье Игорь Маковский. - Налаженные логистика и обмен информацией, а также взаимодействие с региональными властями, органами МЧС и муниципалитетами, позволяют нам своевременно мобилизовать все необходимые силы и средства и оперативно реагировать на любые вызовы, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.

Режим повышенной готовности ввели энергетики Белгородской, Воронежской и Курской областей.