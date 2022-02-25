В брянском Мглине в ДТП пострадали три человека

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В ДТП в брянском городе Мглин пострадали три человека. Автоавария случилась около четырех часов вечера в четверг, 24 февраля, на улице Микрорайон Дружбы, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

46-летний водитель легкового автомобиля "Пежо" ехал со тсороны улицы Первомайской в сторону улицы Буденного. Он не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево.

Автомобилиста госпитализировали с травмой головы и переломом голени. 44-летний пассажир поранил лицо. 43-летний мужчина ушиб грудную клетку и получил сотрясение мозга. Обоих пострадавших отпустили домой с назначением лечения.

- Полицейские проводят проверку по факту аварии, - говорят в Госавтоинспекции.