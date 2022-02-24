Фото: РИА "Стрела".

Брянщина доставила 80 тонн гуманитарного груза в Ростовскую область для эвакуированных граждан. Об этом сообщает РИА «Стрела».

В Брянске пункты приема гуманитарной помощи действуют в Доме волонтера по улице Фокина,31 и в Центре добровольчества по улице Трудовая,1.

Волонтеры принимают вещи, согласно памятке. В основном неравнодушные брянцы передают памперсы для новорожденных, средства гигиены также – детские книжки, канцелярию и развивающие настольные игры.

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