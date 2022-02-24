Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 13:53

Брянщина доставила 80 тонн гуманитарного груза в Ростовскую область для эвакуированных граждан

В областном центре также работают пункты приема
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: РИА "Стрела".

Фото: РИА "Стрела".

Брянщина доставила 80 тонн гуманитарного груза в Ростовскую область для эвакуированных граждан. Об этом сообщает РИА «Стрела».

В Брянске пункты приема гуманитарной помощи действуют в Доме волонтера по улице Фокина,31 и в Центре добровольчества по улице Трудовая,1.

Волонтеры принимают вещи, согласно памятке. В основном неравнодушные брянцы передают памперсы для новорожденных, средства гигиены также – детские книжки, канцелярию и развивающие настольные игры.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»