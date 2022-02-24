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Общество24 февраля 2022 13:33

Официальный комментарий Сбербанка России

Кира ФИЛИППОВА
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Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объёме. Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях. Отметим, что в настоящий момент очередей и повышенного спроса на наличные в отделениях банка в Брянске не наблюдается. Мы призываем вас доверять только официальным источникам информации. Будем информировать наших клиентов об изменениях.