В Брянской области предупредили о задержании машин с армянскими номерами

В Брянской области предупредили о задержании машин с номерами Республики Армения. Незаконное использование транспорта на территории России выявляют Брянская таможня вместе с региональным УГИБДД.

- При выявлении таких автомобилей они будут задержаны таможенными органами, - говорят в пресс-службе Брянской таможни. - Срок хранения задержанных транспортных средств составляет 30 календарных дней.

Ввезенные в Россию автомобили нужно задекларировать и заплатить таможенные платежи. Иначе машину передадут в федеральную собственность.