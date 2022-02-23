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Общество23 февраля 2022 12:51

В Брянской области предупредили о задержании машин с армянскими номерами

Если через 30 дней владелец не уплатит таможенные платежи, автомобиль передадут в федеральную собственность
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области предупредили о задержании машин с номерами Республики Армения. Незаконное использование транспорта на территории России выявляют Брянская таможня вместе с региональным УГИБДД.

- При выявлении таких автомобилей они будут задержаны таможенными органами, - говорят в пресс-службе Брянской таможни. - Срок хранения задержанных транспортных средств составляет 30 календарных дней.

Ввезенные в Россию автомобили нужно задекларировать и заплатить таможенные платежи. Иначе машину передадут в федеральную собственность.