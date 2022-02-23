ВТБ Лизинг предлагает кроссовер Volkswagen Taos с выгодой до 650 000 рублей и без переплат за лизинг

Фото: ВТБ.

ВТБ Лизинг предлагает кроссовер Volkswagen Taos на привлекательных условиях. Автомобиль доступен с экономией до 650 000 рублей и без переплат за лизинг. Предложение действует до 31 марта 2022 года.

При приобретении в лизинг Volkswagen Taos с рекомендованной розничной стоимостью 1 821 900 руб. выгода для юридических лиц может достичь 650 000 рублей при условии финансовой аренды на 2 года и авансе 49%. Ежемесячные платежи за пользование автомобилем составят 43 404 рублей, при этом переплаты за лизинг не будет. Экономия для юридических лиц формируется за счет скидки от импортёра, возврата НДС в размере 20% со всех лизинговых платежей и снижения в таком же размере налога на прибыль.

Новый внедорожник Volkswagen Taos предлагается автопроизводителем в трех стандартных комплектациях: Respect, Status и Exclusive. Автомобиль доступен с двумя вариантами двигателей: атмосферным мощностью 110 л. с. в сочетании с механической (5-МКП) коробкой передач и передним приводом и турбированным мощностью 150 л. с. в сочетании с автоматическими коробками передач: 8-АКП и передним приводом или 7-АКП и полным приводом 4Motion. Максимальная скорость – 180 км/ч для версии 1.6 MPI с МКПП-5, 200 км/ч для 1.4 TSI АКПП-8 и 190 км/ч для 1.4 TSI DSG-7 4x4.

«Volkswagen стабильно входит в топ-3 легковых автомобилей в новом портфеле ВТБ Лизинг. В условиях роста цен мы рады предложить своим клиентам различные опции финансирования Volkswagen Taos: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или без переплат, которые можно выбрать исходя из возможностей бизнеса», — прокомментировал начальник управления по развитию бизнеса автолизинга АО ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.

*Расчеты приведены для Volkswagen Taos Respect c рекомендованной розничной стоимостью 1 821 900 рублей. Аванс 49%, ежемесячный платеж 43 404 руб., срок лизинга 24 месяца, удорожание — 0%. Экономия на налогах до 650 000 рублей доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН).

*Указанный расчет является предварительным, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.

Лицензия №1000.