В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 10 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 3431 пациента. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе 23 февраля.

За истекшие 24 часа коронавирус подтвердили у 1240 брянцев. Сумели побороть заболевание 1296 пациентов. Медики выполнили 4171 исследование на ковид-19.

Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 137325 человек. Среди них 129 иногородних пациентов. Выздоровел 113891 человек. Общее число ПЦР-тестов составляет 1535041.

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