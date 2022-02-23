Двоих брянцев обвиняют в убийстве знакомого

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Двоих жителей Стародубского района обвиняют в убийстве знакомого. На них завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установлено, что вечером 11 февраля 18-летний и 27-летний подозреваемые пьяными находились в частном доме по улице Московской в селе Ковалево. Между ними и хозяином завязалась ссора. Подозреваемые в гневе по очереди несколько раз ударили его по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

- Подозреваемых задержали, им предъявили обвинение в убийстве, - говорят в Следственном Комитете. – Брянцев заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»