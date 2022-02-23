В Брянске на улице Никитинской на дороге заметили ямы

Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

В Володарском районе Брянска на улице Никитинской горожане заметили на дороге ямы. Фото опубликовали в соцсети ВКонтакте в одной из групп 23 февраля.

- Можно и колеса в такой оставить, - пишет автор поста.

Публикация вызвала массу эмоций у пользователей. Судя по комментариям, «колеса оставить» можно в любом районе города.

Кроме того, приложили фото дороги на переулке Луначарского в Новозыбкове. Там жалуются на ямы и грязь, препятствующие свободному передвижению.

- В суд на дорожников надо подавать, - написал в ответ житель Брянска пользователю, "потерявшему колеса" из-за ям на дороге.

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