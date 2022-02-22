Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Брянские Росгвардейцы поздравили с 23 февраля кадетов. Торжественное построение состоялось 22 февраля в кадетской школе имени Героя России Валерия Шкурного. Среди участников - военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Брянской области.

- Сегодня мы чествуем тех, кто в разное время встал на защиту Отечества, - сказал заместитель начальника регионального Управления Росгвардии полковник полиции Владимир Птицын. - Будьте достойными памяти защитников нашей Родины, отстоявших свою землю ценою своей жизни. Как будущие защитники Отечества воспитывайте в себе любовь к родине и помогайте тем, кто слабее.

Также офицер вручил кадетам погоны с очередными званиями, а руководителей и преподавателей поблагодарил за военно-патриотическое воспитание детей. об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Будущих защитников Отечества поздравил и командир СОБР «Партизан» полковник полиции Максим Ракович. Он пожелал ребятам успехов в учебе и достижения высоких результатов в своих стремлениях.

В завершении мероприятия кадеты традиционно возложили цветы к памятной доске Герою России капитану милиции Валерию Шкурному.

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