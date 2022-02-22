В брянской колонии заключенным попытались передать мобильники и деньги

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В брянской исправительной колонии №6 молодой человек попытался перебросить заключенным мобильные телефоны и зарядные устройства к ним. Его во время патрулирования заметили сотрудники учреждения. Об этом сообщают в пресс-службе УФСИН по Брянской области.

Подозрительный молодой человек шел со стороны леса в направлении колонии. Оглядевшись, он достал заранее подготовленный сверток и приготовился совершить переброс. И тут его остановили сотрудники ИК-6. Сверток изъяли. В нем обнаружили три мобильных телефона и три зарядных устройства к ним.

В этот же день в колонию пришла посылка для осужденного. В ней нашли три сим-карты и две денежные купюры 100 и 50 рублей.

- По данным фактам составили материалы об административном правонарушении, которые в дальнейшем будут переданы в судебные органы, - говорят в УФСИН.

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