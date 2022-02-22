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Общество22 февраля 2022 11:29

Брянский водитель попался на взятке полицейскому в 150 тысяч рублей

Мужчина хотел избежать административной ответственности
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Брянский водитель попался на взятке полицейскому в 150 тысяч рублей. На 42-летнего мужчину завели уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительное следствие установило, что днем 13 февраля подозреваемого остановили инспекторы ГИБДД около одного из домов по улице 22 Съезда КПСС для проверки документов. Водитель с признаками алкогольного опьянения, чтобы избежать административной ответственности, дал полицейским взятку 150 тысяч рублей. Автоинспекторы от денег отказались, а на нарушителя составили протокол.

- Сейчас по уголовному делу проводят предварительное следствие, – говорят в Следственном Комитете. - На допросе подозреваемый во всем признался. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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