Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Володарском районе Брянска в 2022 году отремонтируют четыре дороги. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в порядок приведут переулок Герцена и улицу Тельмана (от улицы Чернышевского до улицы Розы Люксембург). Об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

Также завершат ремонты по улице Димитрова (от улицы Никитина до дома № 85) и по улице Пушкина (от улицы Никитина до улицы Академика Королева).

Напомним, в этом году в Фокинском районе Брянска отремонтируют четыре улицы. Работы также проведут по национальному проекту.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»