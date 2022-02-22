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Общество22 февраля 2022 8:27

В Володарском районе Брянска в 2022 году отремонтируют четыре дороги

Ремонт проведут по национальному проекту
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Володарском районе Брянска в 2022 году отремонтируют четыре дороги. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в порядок приведут переулок Герцена и улицу Тельмана (от улицы Чернышевского до улицы Розы Люксембург). Об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

Также завершат ремонты по улице Димитрова (от улицы Никитина до дома № 85) и по улице Пушкина (от улицы Никитина до улицы Академика Королева).

Напомним, в этом году в Фокинском районе Брянска отремонтируют четыре улицы. Работы также проведут по национальному проекту.

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