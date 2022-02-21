Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске проверят законность установки киоска на клумбе. О том, что объект появился возле дома №6 по улице Флотской на выходных рассказали в интернет-изданиях.

- Данный киоск не включен в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, - сообщают в отделе торговли Брянской городской администрации.

Собственник киоска пояснил, что установил киоск на основании договора с управляющей компанией многоквартирного дома.

Специалисты отдела торговли обратились в управление муниципального контроля, чтобы провести проверку в отношении земельного участка, где поставили киоск. Ее проведут в течение этой недели.

- Если выяснится, что киоск размещен на муниципальной земле, то собственнику выдадут предписание демонтировать незаконный объект в срок до двух недель, – поясняют в мэрии. - В противном случае демонтаж выполнят силами муниципалитета, тогда владелец будет обязан возместить все понесенные расходы.

Если все же проверка покажет, что киоск установили в границах земельного участка, принадлежащего многоквартирному дому, то дальнейшее его нахождение определят собственни4ки дома. Как пояснили в управлении муниципального контроля, для размещения киоска необходимо согласие не меньше 2/3 общего количества собственников квартир.

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