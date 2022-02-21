ФГБУ "Брянская МВЛ": О накоплении ртути в объектах водного промысла и современных методах ее определения

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

Антропогенное воздействие на водные объекты, наряду с другими негативными проявлениями, приводит к изменению и сокращению биологических ресурсов, поэтому оценка состояния живых организмов и биоты остаются основными задачами мониторинга состояния природных ресурсов.

Ряд металлов и других соединений играет огромную роль в жизнедеятельности всех организмов в качестве компонентов тканей, ферментов и коферментов, регуляторов многих биологических процессов и физиологических функций. Однако, такой элемент как ртуть не выполняет ни одну жизненно важную функцию и при этом высоко токсичен для любых форм жизни. Нарастающее загрязнение среды ртутью создает благоприятные условия для ее аккумуляции по водным пищевым цепям, в силу чего морские и пресноводные организмы признаны основным источником ртути для человека.

В Российской Федерации для ртути как для вещества первого класса гигиенической опасности установлены нормативы содержания в различных компонентах окружающей среды. Так, например, в водных экосистемах допустимое содержание ртути невелико. По санитарно-гигиеническим нормам, действующим в России, сброс сточных вод, загрязненных ртутью запрещен. Однако ртуть способна к атмосферному переносу и обнаруживается даже в удаленных от промышленных источников водоемах.

Микроорганизмы в воде превращают ртуть в наиболее опасную ее форму – метилртуть. Главное ее отличие от неорганической ртути заключается в еще более низком коэффициенте выведения и высоком накоплении. Именно метилртуть интенсивно мигрирует в водных экосистемах. Водные позвоночные заглатывают ее через жабры или вместе с пищей, и в итоге метилртуть попадает к нам на стол. Накопление ртути в органах рыб и других организмах, употребляемых в пищу, может оказаться значительным. Ртуть из природных и антропогенных источников переносится в атмосфере на значительные расстояния, накапливается в донных отложениях и в условиях органической, а также микробной загрязненности подвергается метиллированию – переводу в более доступную органическую форму.

Таким образом, биоиндексация содержания ртути в живых организмах позволяет оценить не только степень их загрязнения ртутью, но и возможные риски для сохранения биоресурсов и здоровья населения. Для определения содержания ртути в объектах водного промысла необходим лабораторный контроль.

ФГБУ «Брянская МВЛ» проводит исследования пищевых продуктов, продовольственного сырья, кормов, почвы и воды на содержание опасных токсичных элементов, в том числе ртути. В испытательной лаборатории учреждения органическую ртуть определяют методом высокоэффективной жидкостной хроматографии — масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ВЭЖХ-ИСП-МС). Также лаборатория оснащена ртутными анализаторами, которые позволяют проводить прямой анализ продукта на содержание общего количества ртути, в том числе и органической.