Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.
В Фокинском районе Брянска в 2022 году отремонтируют четыре улицы. Дороги на них приведут в порядок по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в управлении атомобильных дорог Брянской области.
Ремонт коснется дорог по улицам Коммунаров, Шолохова, Олега Кошевого и проезда Московского.
Какие именно проведут работы ,пока не уточняют.
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