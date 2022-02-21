Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Фокинском районе Брянска в 2022 году отремонтируют четыре улицы. Дороги на них приведут в порядок по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в управлении атомобильных дорог Брянской области.

Ремонт коснется дорог по улицам Коммунаров, Шолохова, Олега Кошевого и проезда Московского.

Какие именно проведут работы ,пока не уточняют.

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