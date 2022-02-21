В Брянске водитель предъявил автоинспектору фальшивые права

В Брянске осудили водителя, управлявшего автомобилем с поддельными правами. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что ночью 2 ноября 2021 года автоинспекторы возле дома №53 по проспекту московскому остановили автомобиль ВАЗ-21074 под управлением фигуранта. Проверка документов показала, что 29-летний водитель ездит по поддельным правам. Водительское удостоверение не выдавалась на имя автомобилиста. Его номер зарегистрирован на имя совершенно другого человека. Мужчина и сам признался инспектору. Что купил права на одном из интернет-сайтов за 30 тысяч рублей. Самостоятельно он не мог сдать экзамен по вождению.

- Суд приговорил виновного к ограничению свободы на девять месяцев, - говорят в надзорном ведомстве. – Также его обязали не выезжать за пределы Брянска и не менять место жительства без согласия специализированного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания, а также дважды в месяц являться на отметку в указанный орган.

Приговор не вступил в законную силу.

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