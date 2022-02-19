В Навле пообещали отремонтировать подвесной мост

Фото: vk.com, ML: Навля.

В брянском поселке Нашли пообещали отремонтировать подвесной мост через реку.

- Комиссионно была определена степень повреждения моста, - говорят в администрации Навлинского района. - В настоящее время мост обледенел, при наступлении благоприятных условий будут проведены ремонтно-восстановительные работы.

Фотографии поврежденного моста появились в соцсетях 16 февраля. Местные жители пишут, что его ремонтировали несколько лет назад. На мосту постоянно качаются школьники. Есть вероятность, что от использования переправы не по назначению, она и не выдержала.

Местные жители просят завершить работы до весеннего разлива. Иначе мост унесет течением.