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Общество18 февраля 2022 14:04

В Брянской области с поличным задержали наркосбытчика

У мужчины изъяли больше 500 грамм запрещенного вещества
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба УФСБ Росси по Брянской области.

Фото: пресс-служба УФСБ Росси по Брянской области.

В Брянской области с поличным задержали наркосбытчика с крупной партией запрещенных веществ. Он был участником межрегиональной преступной группы, причастной к организации канала сбыта синтетических наркотических средств в особо крупном размере на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Брянской области.

Установили, что задержанный мужчина бесконтактым способом получил от посредника партию наркотиков. Их он должен был сбыть с помощью интернет-площадок в Брянской области. При задержании у него обнаружили и изъяли больше 500 грамм наркотического вещества, содержащего мефедрон.

- На задержанного с поличным завели уголовное дело, - говорят в УФСБ. – Ведется следствие.

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