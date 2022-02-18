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Общество18 февраля 2022 12:15

На Брянщине 19 февраля ожидают гололедицу и сильный ветер

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям
Надежда ПЕТРУНИНА
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На Брянщине 19 февраля ожидают гололедицу и сильный ветер. Он подует со скоростью до 20 метров в секунду, предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Возможны аварии на объектах электроснабжения, на автомобильном транспорте, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций, повреждение крыш зданий, падение деревьев. Труднее будет управлять автомобилем на обледеневших трассах.

Брянцев просят быть острожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.

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