На Брянщине 19 февраля ожидают гололедицу и сильный ветер. Он подует со скоростью до 20 метров в секунду, предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Возможны аварии на объектах электроснабжения, на автомобильном транспорте, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций, повреждение крыш зданий, падение деревьев. Труднее будет управлять автомобилем на обледеневших трассах.

Брянцев просят быть острожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.

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