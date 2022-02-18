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Общество18 февраля 2022 11:54

Житель Трубчевского района в пьяной ссоре до смерти забил знакомого

Мужчину на 8,5 лет отправили в колонию
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Житель Трубчевского района в пьяной ссоре до смерти забил знакомого. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием и судом установили, что 28 октября 2021 года мужчина выпивал у себя дома с приятелем. Между ними вспыхнула ссора. Обвиняемый нанес потерпевшему травмы несовместимые с жизнью, от которых тот умер на месте происшествия.

- Суд приговорил виновного к 8,5 годам лишения свободы, - говорят в Следственном комитете. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока в законную силу не вступил.

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