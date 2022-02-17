В Брянской области 19 февраля отменят ряд коронавирусных ограничений

В Брянской области с 19 февраля возобновят свою работу музеи, театры, кинотеатры. Откроется цирк и выставки, концертные залы. Можно будет снова проводить концерты и корпоративы в организациях общественного питания. Об этом сообщают 17 февраля в оперативном штабе Брянской области.

Но все же посещение досуговых и развлекательных учреждений, в том числе расположенных в торговых центрах для подростков остается под запретом до 26 февраля.

На 17 февраля в регионе за сутки коронавирусом заболели 1686 человек. Госпитализировали 104 жителя. От опасной инфекции умерли девять человек.

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