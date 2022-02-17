В Брянске построили второй корпус ДШИ №3 имени Свиридова

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Володарском районе Брянска построили второй корпус детской школы искусств №3 имени Свиридова. Строительство обошлось в 82,1 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В новом здании разместили 12 музыкальных классов, концертный зал на 180 мест, гримерная, костюмерная, комната настройки инструментов. Оба корпуса соединил теплый переход.

Перед сдачей в эксплуатацию здание осмотрела комиссия. Серьезных недостатков не обнаружили. Лишь указали на мелкие – обустройство козырьков над входами, размещение камер видеонаблюдения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»