Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском Супонево вспыхнули дом и гараж. Информация о возгорании на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступила 17 февраля около 10 часов утра, сообщают в региональном чрезвычайном ведомстве.

К месту ЧП выезжали пожарно-спасательные расчеты в составе шести отделений на пожарных автоцистернах и автолестнице. Пожарные обнаружили, что горели крыша и третий этаж жилого дома. Также по всей площади полыхала кровля гаража.

- На тушении огня работали четыре пожарных ствола и три звена газодымозащитной службы, - говорят в региональном МЧС. – В 10.27 пожар локализовали, в 10.44 потушили. Пострадавших нет. Причину устанавливают.

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