В брянской Суземке осудили еще одну участницу банды грабителей стариков. 27-летнюю жительницу Белгородской области обвиняют в совершении трех преступлений. Она ответит за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применение насилия, не опасного для жизни или здоровья. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что женщина с сообщниками. В отношении которых приговор вынесли раньше, ночью на машине приезжали в Брянскую область, чтобы похитить имущество у престарелых людей. Злоумышленники срывали с дверей запоры, проникали в дома, связывали пожилых хозяев, а затем забирали деньги и ценности. В декабре 2016 года им всего удалось ограбить три дома в Суземском и Жирятинском районах.

Злоумышленники разбогатели на 145 тысяч рублей.

- В феврале 2018 года осужденная женщина находилась в розыске, - говорят в надзорном ведомстве. - Ее задержали в ноябре 2021 года. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

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