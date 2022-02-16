Брянские полицейские поймали двух мошенников, которые представлялись сотрудниками банков

Брянские полицейские задержали двух жителей Новосибирска 26 и 28 лет, которых подозревают в мошенничестве. По версии следствия, они обманули восьмерых жителей области на 2,7 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.

Молодые люди использовали технологию подмены телефонных номеров, звонили потерпевшим, представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И собрали собеседнику о возможности потерять свои сбережения. И предлагали перевести деньги на "безопасный счет".

- Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, - говорят в полиции. - В настоящее время устанавливаются дополнительные обстоятельства противозаконной деятельности, а также личности остальных участников группы.